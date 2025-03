Volontariato per i dipendenti Otb, al via la seconda edizione

Il gruppo internazionale di moda e lusso Otb di Renzo Rosso rilancia "Brave to Care", un programma di volontariato aziendale realizzato in collaborazione con la propria fondazione, donando ai propri dipendenti ore di permesso retribuito dedicate al progetto.

Durante la prima edizione del programma, i dipendenti delle sedi italiane del gruppo hanno avuto l'opportunità di contribuire a otto progetti solidali tra quelli già sostenuti da Otb Foundation, dislocati principalmente nelle città di Milano, Bologna, Vicenza e nelle loro vicinanze. Hanno aderito al programma più di 130 dipendenti, per un totale di oltre 700 ore donate.

Considerato l'esito positivo dell'iniziativa, Brave to Care proseguirà con una seconda edizione nei prossimi mesi, ampliando il numero di ore messe a disposizione dei dipendenti del Gruppo e coinvolgendo un numero ancora maggiore di enti partner. Grazie a Otb Foundation, il programma sarà inoltre aperto ad altre aziende del territorio.

Per Renzo Rosso "nella mia visione circolare del business, in cui un'azienda crea, produce, vende e restituisce una parte del valore alla società, il coinvolgimento delle persone è fondamentale e sono felice che i nostri collaboratori condividano questo spirito. Mi auguro che altre aziende prendano esempio da noi e attivino programmi di volontariato simili al nostro, decidendo di donare tempo e competenze professionali dei propri dipendenti a favore degli enti non profit".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA