Vino: Mionetto chiude 2024 con 181 milioni di ricavi (+18%)

La cantina Mionetto ha chiuso l'esercizio 2024 con un risultato di 181 milioni di euro di fatturato, in crescita del 18% rispetto all'anno precedente.

Sempre più solida la presenza internazionale, con vendite che oltre confine che hanno inciso per l'82% sul totale., riaffermando l'importanza del mercato Usa e evidenziando ottimi risultati in mercati consolidati ed emergenti.

Un traguardo importante, che sarà celebrato inel prossimo Vinitaly di Verona con la presentazione di alcune novità di prodotto: dalle linee di Prosecco rinnovate nei contenuti e nel packaging, fino alle proposte alcol free, sempre più apprezzate dal mercato.



