Scuola intitolata a Sammy Basso. La madre 'momento bellissimo'

Con una cerimonia festosa molto partecipata l'istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è stato intitolato oggi a Sammy Basso, il biologo vicentino affetto da progeria scomparso nell'ottobre scorso a 28 anni. Presenti i genitori, gli alunni, i docenti, autorità civili e militari, in una cerimonia voluta dal direttore dell'Usr Molise, Maria Chimisso, che ha visto la partecipazione, in videocollegamento, del ministro dell'Istruzione Valditara.

Un bagno di folla per i familiari di Sammy i quali, trattenendosi a lungo in ogni aula, hanno dialogato volentieri con gli alunni che hanno regalato loro messaggi e lavori fatti a mano. Una studentessa ha donato una salamandra, simbolo dell'associazione fondata dai coniugi Basso per portare avanti la sensibilizzazione sulla progeria come malattia rara.

"Per noi questa manifestazione significa tanto - ha detto la madre - Sammy era curioso di tutto, studiava tanto per andare in fondo a tutto. Dunque, dare il suo nome a un istituto scolastico per noi è veramente una cosa bellissima".



