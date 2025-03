Restaurata Cancellata della Porta Magna dell'Arsenale di Venezia

La Cancellata della Porta Magna dell'Arsenale di Venezia è stata sottoposta a restauro. I lavori sono stati finanziati da Venetian Heritage con il sostegno della Maison Dior e sono stati eseguiti da Alessandro Ervas per un importo di 145mila euro.

L'antico portale monumentale dell'Arsenale di Venezia fu eretto nelle forme attuali intorno al 1460 e rappresenta uno dei primi esempi di architettura primo rinascimentale in Laguna. Il complesso architettonico si compone di un grande portale lapideo che riprende la tipologia di un arco di trionfo romano. Il portale è sovrastato dal leone di san Marco, simbolo della Repubblica di Venezia. Nel 1692, in occasione delle vittorie dei veneziani comandati dal Doge Francesco Morosini detto il Peloponnesiaco sugli Ottomani, la Signoria decise di arricchire l'ingresso da Terra dell'Arsenale con un apparato decorativo scultoreo per celebrare la conquista del Peloponneso. Tra i pilastri che sorreggono le sculture raffiguranti divinità e virtù furono installate sei cancellate monumentali che delimitano l'area sopraelevata in pietra che funge anche da ponte d'accesso all'Arsenale Vecchio.

Queste preziose grate in ferro, arricchite da elementi decorativi in bronzo, furono anch'esse realizzate alla fine del XVII secolo e, prima del restauro appena ultimato, presentavano numerosi problemi di ossidazione del ferro che aveva in più casi provocato l'esplosione degli elementi lapidei che le sorreggono.

Inoltre la dilatazione del ferro aveva provocato anche la fratturazione degli elementi decorativi in bronzo.

Il restauro verrà presentato il 4 aprile dalla Fondazione Venetian Heritage insieme all'Istituto di Studi Militari Marittimi della Marina Militare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA