Moto contro barriera, uomo cade e muore nel Vicentino

Urta con la moto un ostacolo in cemento e viene catapultato sull'asfalto morendo all'istante.

L'incidente si è verificato nella notte, intorno all'una, in via dell'Artigianato a Schio (Vicenza). E' rimasta illesa la donna che viaggiava come passeggera, finita anche a lei a terra nell'impatto.

A perdere la vita un imprenditore del posto. Ancora da capire come la moto, una Bmw 1200, sia entrata in contatto con la barriera. Nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco.



