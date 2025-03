Hotel Bellevue di Cortina si rinnova, apertura a fine 2026

Accor, Invel Real Estate e Prodea Investments annunciano il debutto della catena di alberghi di lusso "Emblems Collection" in Italia, con l'Hotel Bellevue a Cortina d'Ampezzo, la cui apertura è prevista per la fine del 2026.

Situato in Corso Italia, l'hotel ha una storia che affonda le radici alla fine del XIX secolo. Progettato dallo studio di architettura italiano Pconp, il restyling dell'edificio coniuga il tradizionale fascino alpino con un'estetica contemporanea, creando un rifugio elegante. Gli interni sono curati dallo studio Tihany Design, con materiali pregiati e artigianato locale, dai mosaici in marmo con la pietra veneta Bianco Antico, alle finiture.

L'hotel disporrà di 80 camere di lusso, di cui 27 suite con vista sulle montagne; una Spa di 500 metri quadrati pensata per il relax dopo una giornata sulle piste, tre sale dedicate ai trattamenti, un centro wellness con una piscina interna ed esterna. Il progetto integrerà soluzioni ad alta efficienza energetica, rispondendo agli standard del Gruppo.

"L'Hotel Bellevue Cortina d'Ampezzo - commenta Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery e Emblems - incarna alla perfezione l'essenza di Emblems Collection: un'ospitalità raffinata ed esclusiva, dove lusso e intimità si intrecciano armoniosamente. Nel cuore delle Dolomiti, questa nuova destinazione è per noi motivo di grande orgoglio, poiché unisce con maestria natura e raffinatezza, emozione ed esperienza.

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Invel Real Estate e Prodea Investments per la fiducia riposta in questo straordinario progetto".



