Giovane folgorato su treno, non verrà fatta l'autopsia

Non sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Edoardo Mangano, il 19enne veronese morto folgorato da una scarica elettrica nella notte tra venerdì e sabato scorsi, dopo essere salito sopra un treno merci vicino alla stazione di Porta Vescovo, a Verona. Lo ha deciso il pubblico ministero, Alberto Sergi, che coordina l'indagine.

La causa del decesso è ritenuta certa e il magistrato ha disposto che il corpo possa essere restituito alla famiglia per i funerali. Gli accertamenti della Polizia Ferroviaria hanno confermato che la tragedia si è consumata in seguito al tentativo del giovane di entrare nella discoteca che confina con i binari della ferrovia.

Il 19enne era in compagnia di altri due amici che avevano tentato di entrare in discoteca senza pagare il biglietto, scavalcando il muro di cinta posteriore. Quando sono stati scoperti sono fuggiti sui binari e due giovani sono saliti su un vagone venendo colpiti da una scarica elettrica. Edoardo Mangano non ha avuto scampo, mentre l'amico è tornato a casa in stato confusionale e solo il giorno seguente, quando si è svegliato e i genitori hanno scoperto le ustioni alla testa, ha ricordato quello che era successo. Così sono scattate le ricerche del 19enne, assieme ai genitori che non l'avevano visto rincasare, e la Polizia ha scoperto il suo corpo riverso sui binari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA