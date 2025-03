È morto Giancarlo Dondi, ex presidente Federazione Rugby

Lutto nel mondo del rugby e dello sport in generale: è morto Giancarlo Dondi, presidente onorario e presidente della Federazione Italiana Rugby dal 1996 al 2012.

Il dirigente emiliano avrebbe compiuto 90 anni tra meno di un mese. È morto a Parma, la sua città natale. Ne dà notizia la Federazione. Sotto la sua gestione l'Italia del rugby è stata ammessa nel 1998 al Sei Nazioni, entrando attivamente a farne parte con l'edizione del torneo nel 2000.

Dondi è stato giocatore per la Rugby Parma prima e per le Fiamme Oro Padova poi, dove vinse uno tricolore nella stagione 1957-58, chiudendo infine la carriera nella città ducale. Ha legato a doppio filo la propria vita con quella del rugby italiano e della Fir rivestendo il ruolo di vicepresidente e team manager della nazionale nella prima metà degli anni '90, guidando la federazione per quattro mandati. Il suo contributo è stato decisivo per consentire agli azzurri di entrare nel torneo Sei nazioni. È stato il primo e ad oggi unico membro italiano per due mandati del comitato esecutivo di World Rugby, la Federazione internazionale.



