Came, nuovo stabilimento e previsione fatturato 350 milioni

Due nuove strutture per un investimento di 15,2 milioni di euro, 12mila metri quadrati, dedicate alla produzione tecnologica e al benessere delle persone, e 50 nuove assunzioni previste entro la fine del 2025 in cui si punta a chiudere a quota 360 milioni di fatturato.

Sono i numeri di Came SpA, azienda di Dosson di Casier (Treviso) leader nel settore delle soluzioni integrate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali.

La novità è costituita dalla "Came Factory", impianto produttivo di 9.000 metri quadrati inaugurato sabato scorso, dedicato alla realizzazione di sistemi elettronici avanzati, con elevati standard di qualità, efficienza e tracciabilità fino allo stoccaggio automatico del prodotto finito nel Polo Logistico. L'intero processo produttivo è interconnesso con la logistica interna, grazie all'introduzione di robot autonomi, sistemi innovativi di movimentazione dei materiali che permettono di ridurre tempi lavorazione e margini di errore, automatizzando le operazioni ripetitive.

Accanto alla Factory si trova Came Living, edificio polifunzionale di oltre 3.000 metri quadrati pensato per migliorare la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, con un'area di relax e team building, spazi multifunzionali e ambienti progettati per favorire socializzazione e collaborazione tra i team, e un servizio di ristorazione da 900 pasti al giorno.

Il fatturato 2024 di Came ammonta a 335 milioni, +8,4% rispetto al 2023. Per il 2025 il gruppo punta a raggiungere i 360 milioni, con l'espansione della produzione e il lancio di nuove soluzioni per l'automazione e il controllo degli accessi.

Nel 2024 l'azienda ha raggiunto il 18% di energia autoprodotta, con l'obiettivo di arrivare al 35% entro la fine del 2025.

Questi interventi permetteranno anche una riduzione del 20% delle emissioni di CO2.



