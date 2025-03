A Venezia al via la 18/a edizione di 'Incroci di civiltà'

Sarà lo scrittore britannico Hanif Kureishi, in collegamento da Londra, ad aprire mercoledì 2 aprile la 18/a edizione di "Incroci di civiltà", il festival internazionale di letteratura ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, con il supporto della Fondazione di Venezia, in collaborazione con il Comune e con il sostegno di Marsilio e Fondazione Musei Civici.

Kureishi verrà premiato con il premio Incroci-Musei Civici di Venezia per la sua opera dedicata all'incontro di culture, popoli, persone e alla resiliente capacità delle persone di adattarsi alle nuove situazioni imposte dal mondo e dalla vita.

L'edizione 2025 del festival si svolgerà dal 2 al 5 aprile, sotto la direzione di Flavio Gregori, e porterà nella città lagunare i protagonisti della letteratura e della cultura internazionale che si ritroveranno a Ca' Foscari e in altri luoghi cittadini per dar vita a incroci di esperienze, culture e generi diversi.

L'inaugurazione vedrà anche l'assegnazione del Premio Cesare De Michelis per l'editoria innovativa, promosso dalla famiglia, da Marsilio e Incroci di Civiltà in collaborazione con la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, all'editore e scrittore brasiliano Luiz Schwarcz. Lo scrittore francese Pierre Adrian riceverà il Premio giovani Incroci-Albero d'Oro.

La conversazione inaugurale vedrà Kureishi in dialogo con i docenti di Ca' Foscari Shaul Bassi e Flavio Gregori sui temi dell'ultima sua opera Shattered (In frantumi, Bompiani, 2024), in cui affronta con coraggio, rabbia e umorismo la sua nuova condizione di paralisi e dipendenza dopo l'infortunio che lo colpì alla fine del 2022, e sui temi della sua opera complessiva: la convivenza nel mondo contemporaneo fra persone di diverse provenienze, etnie, estrazione sociale e orientamenti, e le sfide poste dalla modernità agli individui.

Tra gli altri ospiti figurano la statunitense Selby Wynn Schwartz, autrice di Le Figlie di Saffo (Garzanti, 2024), suo romanzo d'esordio, descritto dal New York Times come il miglior romanzo del 2024; l'afghana Zainab Entezar, regista e scrittrice che, dopo il ritorno dei Talebani nel paese del 2021, si è schierata dalla parte delle donne e ora in esilio in Germania.

Altri incontri saranno con Juergen Boos, direttore della Fiera di Francoforte, il cubano Alessandro Mistrorigo, lo spagnolo José Marìa Micó con l'editore veneziano Andrea Molesini, la narratrice, poetessa e traduttrice tedesca Esther Kinsky e Federica Manzon, vincitrice del Campiello 2024.



