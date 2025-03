Vandali danneggiano scuola e palazzetto sport nel Vicentino

Vandali in azione nella notte ad Altavilla Vicentina (Vicenza). Presi di mira la scuola media Marconi e il palazzetto dello sport che si trovano a pochi passi dal Municipio. Secondo le prime ricostruzioni un gruppo di vandali, forse giovani, ha scaricato tutti gli estintori presenti nell'impianto sportivo spargendo la polvere antincendio sul pavimento e danneggiando l'attrezzatura utilizzata dalle società sportive. Ancora da quantificare i danni, invece, all'interno della scuola dove sono stati rovesciati i banchi, pannelli espositivi e materiali didattici. La scoperta è avvenuta in tarda mattinata. Indagano i Carabinieri che hanno raccolto informazioni utili per riuscire ad identificare i responsabili.



