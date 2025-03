Rissa in un bar a Padova, accoltellati due stranieri

Un cittadino russo e uno moldavo sono stati medicati al pronto soccorso a Padova per ferite da taglio rispettivamente al polso e alla schiena dopo una rissa che ha visto coinvolte più persone Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per identificare tutti i partecipanti dello scontro avvenuto all'interno di un bar.

Dei due feriti un 24enne russo è stato dimesso con 15 giorni di prognosi, mentre il 30enne moldavo è stato ricoverato per accertamenti. Il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha già attivato la Divisione Polizia Amministrativa per una rapida istruttoria, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sospensione della licenza ai sensi del locale dove si sono verificati i fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA