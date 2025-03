Affittava stanze irregolarmente, denunciata donna a Padova

Durante un controllo della Polizia, a Padova, è stato scoperto un appartamento dove l'affittuaria, una 53 cinese, dava ospitalità a pagamento ad 8 connazionali.

I poliziotti, una volta entrati, hanno riscontrato la presenza di numerosi posti letto posizionati nelle cinque stanze presenti nell'appartamento, tutte numerate come vere e proprie stanze di albergo e attrezzate solamente con i letti.

Tutte le persone trovate erano ospitate abusivamente nell'abitazione e sono state accompagnate in Questura in quanto senza documenti di identità al seguito e sono state identificate.

Dagli approfondimenti dell'Ufficio Immigrazione, 7 di loro sono risultati regolari in Italia ed uno è risultato destinatario di rintraccio per notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di Protezione Internazionale.

Per questi motivi, al termine delle verifiche, gli agenti hanno eseguito il suo allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento da personale della Questura, alla frontiera aerea di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Pechino con scorta della Polizia di Stato e rimpatriato in Cina.

Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori della Squadra Mobile è emerso che la donna dava alloggio ai connazionali ad una tariffa giornaliera variabile da 10 a 30 euro, comprensiva dei pasti, proprio come se si trattasse di un albergo, senza alcuna registrazione tuttavia della loro presenza.

L''appartamento estato posto sotto sequestro e la donna denunciata all'Autorità giudiziaria.



