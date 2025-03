Venezia: Di Francesco, preso gol al primo tiro ma non molliamo

"Abbiamo preso il gol al primo tiro in porta del Bologna: un gol straordinario di Orsolini, mentre noi non siamo stati in grado di realizzare almeno due occasioni clamorose". Lo ha detto, in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, commentando la sconfitta casalinga con il Bologna.

"Adesso dobbiamo far scattare quel click che può far svoltare la stagione - ha aggiunto, commentando la mancanza di vittorie che si protrae da 13 giornate -: sappiamo che con otto pareggi non ci salveremmo e dunque dobbiamo cercare i tre punti. Tocca a noi dimostrare di meritare la Serie A - ha concluso -: le prossime tre partite, tutti scontri diretti, saranno decisive.

Sono convinto che quando segneremo, ritroveremo fiducia e ce la giocheremo con tutti".



