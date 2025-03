Truffa del falso incidente, un 58 enne arrestato a Rovigo

Un 58enne è stato arrestato dalla Squadra Mobile dopo che era riuscito a farsi dare 4.500 euro da un anziano di Concardirame, frazione di Rovigo, caduto nella truffa del «falso incidente causato dal nipote».

Io malvivente aveva due complici: uno al telefono con la vittima si fingeva appartenente alle forze dell'ordine, l'altro avvocato e sollecitava il denaro affinché il nipote dell'anziano non venisse arrestato. L'operazione è stata possibile grazie ad un testimone che ha chiamato la Questura perché si era insospettivo per aver visto uscire troppo velocemente da casa dell'anziano lo sconosciuto, che poi ha pedinato rimanendo in contatto con la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati hanno perquisito il sospetto sequestrandogli 7 mila euro in contanti e 2,46 grammi di hashish. Si tratta di una persona con precedenti penali specifici. Stamattina al tribunale di Rovigo si è tenuta l'udienza di convalida nella quale il giudice ha convalidato l'arresto e disposto come misura cautelare l'obbligo di dimora nel Comune di residenza. La procura invece aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il questore Eugenio Vomiero ha invece ringraziato personalmente il cittadino che ha reso possibile l'arresto per il suo «occhio da poliziotto».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA