Rapina con spaccata in ufficio postale, arrestato 55enne

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza custodia cautelare in carcere, un 55enne padovano ritenuto l'autore della rapina con spaccata ad un ufficio postale di piazzale Cuoco, a Padova, il 15 novembre 2024. Tra i reati contestati all'uomo vi sono anche ricettazione, riciclaggio e furto di un autovettura usata per la rapina.

L'ordinanza, chiesta e ottenuta dalla Procura di Padova, è stata emessa al termine dell'attivita' investigativa della polizia.

Nella serata di ieri, venerdì, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno rintracciato ed arrestato il 55enne, pluripregiudicato, che aveva già scontato diverse condanne per assalti e rapine ai danni di banche e uffici postali negli ultimi 20 anni.

Quella ai danni dell'ufficio di Piazzale Cuoco, nel quartiere Guizza, aveva avuto modalità particolarmente cruente: l'autore, a bordo di un'autovettura rubata poco prima nelle immediate vicinanze, l'aveva usata come ariete, sfondando la vetrata dell'ufficio e facendo irruzione nel back office, seminando panico e terrore tra gli operatori ed i clienti che a quell'ora affollavano l'agenzia delle poste. Dopo l'assalto il rapinatore era fuggito a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata.

Il bottino del colpo era stato di soli 250 euro - il malvivente non era riuscito ad aprire la cassaforte - oltre ad un portafogli sottratto ad una dipendente delle poste.



