Comune Venezia, matrimonio Bezos non sarà 'assalto' alla città

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia -previsto nelle date tra il 24 e il 26 luglio - non causerà "alcuno stravolgimento per la città, i suoi residenti o i turisti.". Lo sottolinea il Comune di Venezia in una nota nella quale definisce "del tutto infondate le tante notizie e informazioni che circolano" sulle nozze in laguna del presidente di Amazon con Lauren Sanchez.

"Sarà un grande evento nel rispetto della città - prosegue l'amministrazione di Ca' Farsetti - Ci saranno circa 200 invitati, per cui sarà facile per Venezia accogliere questo evento, senza alcuno stravolgimento per la città. La città, negli anni, ha gestito con successo eventi internazionali molto piú impattanti di questo: alcuni esempi posso essere il G20 Economia, il G7 Giustizia, gli incontri bilaterali di Stato, le Biennali d'Arte, Architettura e Cinema ma anche le grandi conferenze o i meeting aziendali, le sfilate di moda finanche feste e matrimoni vip". L'organizzazione, precisa ancora il Comune, "non ha prenotato un numero eccessivo di gondole o taxi d'acqua, come letto nei giornali, in quanto l'interesse è quello di assicurarsi che la città funzioni normalmente, per tutti, senza alcun disturbo per alcuno".



