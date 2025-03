'Bizet, l'amore ribelle', a Venezia festival celebra musicista

Le Docteur Miracle, opéra-comique di Georges Bizet, è il secondo appuntamento in programma domenica 30 marzo del Festival 'Bizet, l' Amore Ribelle' che il Palazzetto Bru Zane a Venezia dedica al musicista fino al 16 maggio in occasione dei 150 anni della morte e della prima di Carmen, il suo capolavoro più conosciuto. La composizione in un atto con cui il giovane autore vinse, ex-aequo con Charles Lecocq, un concorso organizzato da Offenbach viene presentata in versione concerto alle 17 nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. L' opera, su libretto di Léon Battu e Ludovic Halévy, venne rappresentato per la prima volta al Théâtre des Bouffes-Parisiens il 9 aprile 1857 e rivela il talento comico del compositore. Accanto ai cantanti accompagnati dal pianoforte, l'attore Vincenzo Tosetto è la voce recitante degli gli sviluppi della trama che vede come protagonista il Podestà di Padova.

Il Festival Bizet - l'amore ribelle, aperto il 29 marzo nella sede dell' Istituto di Musica Romantica francese dal recital del pianista Nathanaël Gouin, proseguirà il 2 aprile con un altro genere caro a Bizet ma poco conosciuto, la mèlodie. Il tenore Reinoud Van Mechelen, con Anthony Romaniuk al pianoforte, svelerà alcune gemme composte, tra l'altro, su testi di Victor Hugo o Pierre de Ronsard, accanto ai contemporanei del musicista. L' 8 aprile, Monique Ciola terrà una conferenza sul legame di Bizet con il suo strumento prediletto, il pianoforte. Pianoforte a quattro mani il 15 aprile con il Duo Spina & Benignetti che eseguirà, tra l' altro, l'unica raccolta a quattro mani di Bizet, Jeux d'enfants, composta mentre stava per diventare padre. Il 6 maggio torna al Palazzetto Bru Zane il pianista Roberto Prosseda con opere di Bizet in alternanza con pezzi di Gounod e Farrenc. In coproduzione con Asolo Musica è il concerto in programma all'Auditorium Lo Squero sull'Isola di San Giorgio il 10 maggio con Gli artisti dell'Académie de l'Opéra national de Paris in mélodies e duetti di Bizet, Massenet, Gounod e Saint-Saëns. Il 16 maggio la conclusione con il concerto in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala, con la quale il Palazzetto Bru Zane collabora per la quinta stagione. In programma una selezione di arie di Bizet e dei suoi contemporanei più affascinanti.



