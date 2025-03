Affitti 'fantasma' nel Vicentino, 6 denunce

Un'operazione congiunta della polizia locale del Nordest vicentino e della Guardia di finanza, ha sgominato a Thiene (Vicenza) un vasto giro di affitti in nero: alla fine sono scattate 6 denunce e multe per complessivi 36 mila euro.

Le indagini, condotte per lungo tempo e con appostamenti in borghese, hanno individuato 6 appartamenti, apparentemente occupati da insospettabili nuclei familiari, ma in realtà adibiti a dormitorio per numerose persone, 55 in totale, quasi tutti stranieri in regola con i permessi di soggiorno e probabilmente ignari di vivere in una situazione non consona alle leggi italiane.

In alcuni casi le "camere dormitorio" erano state ricavate in sottotetti non abitabili, i posti letto in sottoscala o anticamere, cucine e soggiorni. In due casi l'appartamento non aveva nemmeno le condizioni minime di abitabilità, in quanto senza riscaldamento e acqua calda e con servizi igienici non adeguati al numero di persone ospitate. Durante l'operazione, denominata "Ghost guest" ("ospite fantasma"), sono state 31 le persone identificate, con 20 violazioni contestate ai proprietari degli immobili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA