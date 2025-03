Rissa in tram con uso spray urticante, denunciati 6 giovani

Sei giovani, di cui cinque minorenni e un 20enne, sono stati denunciati dalla polizia di Padova perchè coinvolti in una rissa in un tram a Padova, durante la quale hanno usato anche uno spray urticante. che ha costretto l'autista del mezzo pubblico ad interrompere la corsa e ad evacuare i passeggeri. I sei indagati sono stati raggiunti anche da un avviso del questore Marco Odorisio.

Le 'volanti' sono dovute intervenire dopo una chiamata al 113 al capolinea sud, nel quartiere Guizza, dove stava sopraggiungendo un tram al cui interno, poco prima, un gruppo di ragazzi erano venuti alle mani incuranti della presenza di una decina di passeggeri. Nel corso della rissa era stato usato uno spray urticante al peperoncino che aveva così costretto il conducente a bloccare la corsa per far uscire i passeggeri in quanto l'aria era diventata irrespirabile. Anche i facinorosi sono scesi a terra dileguandosi per le vie della città.

I poliziotti hanno concentrato le ricerche nella zona della Stazione ferroviaria riuscendo ad individuare i sei teppisti che sono stati fermati e portati in questura per accertamenti venendo così riconosciuti dagli agenti della squadra Mobile grazie anche ai filmati dei sistemi delle telecamere sparse per la città. I sei giovani , di cui 4 stranieri, tutti privi di un contesto familiare e con svariati precedenti penali, sono noti alle forze dell'ordine: un 15enne padovano già segnalato per rapina e spaccio di droga e furto; un 16enne egiziano per rissa e interruzione di pubblico servizio; due 15enni nordafricani per violenza privata, rapina, rissa e porto di oggetti atti ad offendere ed un 15enne rumeno per furto, rapina e lesioni. Il sesto, un 20enne ha a suo carico precedenti per minaccia, rapina e spaccio di droga



