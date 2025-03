Le Fondazioni confermano Gros-Pietro e Messina per Intesa

Le fondazioni bancarie azioniste di Intesa Sanpaolo (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo) hanno presentato la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca.

Confermati Gian Maria Gros-Pietro quale presidente e Carlo Messina come profilo ideale per consigliere delegato e ceo. Come vice presidente è indicata Paola Tagliavini.

Nella lista del nuovo Cda, composta da 14 nomi di cui otto donne, figura anche Mariangela Zappia, ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti.

I presidenti delle fondazioni esprimono vivo "apprezzamento per la visione e la gestione altamente efficace da parte del ceo e conseguentemente auspicano che Carlo Messina possa garantire il suo ruolo di leadership nella banca anche per i successivi mandati". Questo alla luce dei "risultati conseguiti nell'ultimo decennio dalla banca, che hanno posto Intesa Sanpaolo in una posizione di vertice assoluto tra le banche europee, sia per l'affidabilità sia per il sostegno allo sviluppo del Paese".





