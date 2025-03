In Veneto 1,48 milioni di pensioni a gennaio 2025

A gennaio 2025 in Veneto le pensioni sono state 1,48 milioni, di cui 110 mila quelle nuove liquidate nel 2024. Il dato emerge dall'Osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall'Inps (esclusa la gestione dipendenti pubblici) relativamente al primo gennaio 2025, e sulle pensioni nuove liquidate nel 2024.

L'Istituto registra un totale di 1.480.620 pensioni vigenti, di cui il 84,33% (1.248.573) di natura previdenziale e il 15,67% (232.047) di natura assistenziale. L'importo complessivo pagato in Veneto lo scorso anno è pari a 22,86 miliardi, di cui 21,41 da gestioni previdenziali e 1,45 da gestioni assistenziali.

Il 45,63% delle pensioni e il 58,04% degli importi provengono dalle gestioni dei dipendenti privati, tra cui il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che riguarda il 43,3% del complesso e il 54,3% degli importi in pagamento.

Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 36,7% delle pensioni, per un importo pari al 32,09% del totale, mentre le gestioni assistenziali coprono il 6,35% delle prestazioni.

Con riferimento alla categoria, le pensioni sono costituite per il 74,06% da vecchiaia (il 57,78% a uomini), per il 2,55% da invalidità previdenziale (58,4% uomini) e per il 23,39% ai superstiti (12,15% uomini). Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 86,63% da invalidità civili sotto forma di pensione o indennità (40,67% uomini) e per il residuo 13,37% da pensioni e assegni sociali (33,48% uomini).



