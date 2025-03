Il concertozzo di Elio e le storie Tese diventa veneto

(di Valentina Rigano) Musica, inclusione e solidarietà sono gli ingredienti del "Concertozzo" di Elio e le Storie Tese che, dopo il grande successo delle prime tre edizioni tra cui figurava anche la città di Monza, farà tappa il 4 luglio e 5 luglio a Bassano del Grappa (Vicenza), nell'ambito del Bassano Music Park. La peculiarità del Concertozzo, ideato insieme al "Trio Medusa", è quella di unire musica e solidarietà.

Come già lo scorso anno ad occuparsi di food and beverage saranno i ragazzi autistici grazie alle associazioni sul territorio e, in prima fila PizzAut, pizzeria gestita da persone autistiche con sede a Cassina de' Pecchi e Monza che ha anche varato un servizio con i food truck. L'iniziativa è stata presentata oggi in Comune a Monza, con un simbolico "passaggio di consegne" dal sindaco di Monza Paolo Pilotto a quello di Bassano Nicola Finco.

"L'anima di un territorio si riconosce nelle tante realtà che ne esprimono la cultura, l'ambiente, la socialità, l'inclusione - ha commentato Pilotto -. L'esperienza che abbiamo costruito insieme a MonzAUT ha portato bellezza, entusiasmo e relazioni nuove nel cuore della città e in piazza, contribuendo ad accrescere consapevolezza e condivisione sul tema dell'autismo". "Con queste immagini ancora vive nella memoria - ha aggiunto - passiamo il testimone alla città di Bassano del Grappa: Buona Fortuna Concertozzo!".

"Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta a Bassano del Grappa un evento straordinario come il Concertozzo, che unisce musica, inclusione e solidarietà in un format unico nel panorama nazionale e internazionale - ha risposto Finco - il fatto che l'intera area food sia gestita da ragazzi autistici, grazie al lavoro straordinario di realtà come PizzAut, è un segnale potente di cosa può diventare la società quando crede davvero nel valore di ogni persona".

"Quando in piena pandemia il Trio Medusa ci lanciò l'idea di un ritorno sul palco, non avremmo mai immaginato che il nostro Concertozzo si sarebbe trasformato nella meravigliosa realtà che è oggi - ha detto Elio - una vera e propria festa aperta a tutti, una Woodstock dell'inclusione, come ci piace chiamarla.

Lo scorso anno, a Monza, nel momento in cui si sono spenti i riflettori, abbiamo subito iniziato a pensare all'edizione 2025, ed eccoci qua".

"Il Concertozzo per noi ormai è un appuntamento imperdibile che ci ripaga con entusiasmo del nostro impegno quotidiano per l'inclusione - ha spiegato Nino Acampora fondatore di PizzAut - oggi è anche l'occasione per dare degli aggiornamenti sul progetto PizzAutobus, che anche grazie al Concertozzo sperimentiamo con successo".

L'appuntamento è quindi per il prossimo 4 luglio a Bassano, per i talk e gli stand informativi delle associazioni che si occupano di autismo (PizzAut da Monza, GelAut, Rurabilandia dall'Abruzzo, Luna Blu dalla Liguria, SbrisolAut da Mantova, Fondazione Rizzoli da Bologna con il Progetto Fondo Do.P.O, Engim Veneto con il Sanga Bar), e poi il 5 luglio al Parco Ragazzi del '99, nell'ambito del Bassano Music Park si terrà il live di Elio e le Storie Tese con special guest il Trio Medusa e Ruggero dei Timidi.



