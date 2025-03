Faro di illuminazione cade nella piscina, ferito un bimbo

Un faro d'illuminazione di una piscina di Legnago, in provincia di Verona, è caduto in acqua e ha colpito di striscio un bimbo di dieci anni, ferendolo leggermente. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri. La vasca è stata subito interdetta e i ragazzi spostati in quella adiacente.

"Non ci nascondiamo, ieri sera è accaduto un fatto grave, per fortuna senza conseguenze irreparabili - ha detto il sindaco Paolo Longhi scusandosi con i cittadini - La chiusura della vasca per la messa in sicurezza dei luoghi non basta, vogliamo un servizio ancora più solido". Il sindaco ha annunciato che il Comune, proprietario dell'immobile, interverrà per un efficentamento energetico in modo da consentire al gestore di risparmiare su quei costi ed investirli su manutenzione e servizi.

