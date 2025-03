Di Francesco, 'restare ancorati al gruppo salvezza'

"Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l'obiettivo finale, sennò tutto il resto non conterà più niente, nemmeno questi pareggi con squadre blasonate. Dobbiamo rimanere ancorati a questo gruppo di squadre che lotta per rimanere in A fino alla fine. Tutte le altre cose oggi non contano, conta solo il Bologna". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando l'anticipo casalingo di domani del suo Venezia.

"Rispetto all'andata, loro mi sembra abbiano cambiato meno di noi, noi siamo cresciuti negli atteggiamenti, come lavoro di squadra in generale e abbiamo cambiato qualcosa con il mercato - ha aggiunto -. Poi dico sempre che non basta e noi dobbiamo continuare a crescere passando anche da momenti difficili come nella sfida d'andata. Il Bologna ha giocato in Champions quest'anno. Nonostante sia uscito, ha fatto un'ottima figura secondo me. Hanno un ottimo allenatore, un grande direttore come Sartori, che dove va crea sempre strutture importanti, mettendo i propri allenatori nelle migliori condizioni, con una squadra forte e giocatori ricercati. Il Bologna arriverà con la voglia di fare una grande partita, ma di fronte troverà una squadra con lo stesso desiderio di fare risultato".

Circa gli infortunati, "Maric non ha recuperato, penso starà fuori per un po', almeno per 2-3 partite. Non ci sarà Sverko, spero rientri in gruppo la prossima settimana. Stiamo valutando Duncan che ha qualche problemino. Nicolussi Caviglia è squalificato: per sostituirlo penso a Busio o Condé, che anche se è rientrato l'altro giorno lo sto valutando. Possiamo anche giocare con due mediani, ma vorrei dare continuità al centrocampo a 3".

"Kike Perez nella crescita che sta avendo dal punto di vista tattico non ha ancora mostrato la maturità per essere un play che deve anche arginare gli avversari - ha osservato in conclusione l'allenatore dei lagunari -, è un box to box, guardate i suoi dati dal punto di vista fisico, fa quasi 13 km a partita e non voglio limitarlo".



