Auto in retromarcia cade in canale, 24enne salvata dai carabinieri

Una 24enne padovana è stata salvata dai carabinieri di Campagna Lupia (Venezia) dopo che era finita con l'auto in un canale facendo una manovra di retromarcia. Il fatto è accaduto l'altro ieri sera a Lova di Campagna Lupia.

La donna, a causa della mancanza di illuminazione, ha messo la retromarcia spingendo la propria auto nel canale "Novissimo". I militari sono giunti sul posto dopo la telefonata al 112 da parte della madre della ragazza, che era stata allertata telefonicamente dalla figlia poco prima che l'auto si inabissasse. I militari non hanno individuato subito la donna a causa del buio e della folta vegetazione ma, ipotizzando che potesse essere stata trasportata dalla corrente, hanno pertanto perlustrato l'argine sino a sentire le sue grida d'aiuto grazie alle quali è stata localizzata, aggrappata ad alcuni rami. I soccorritori si sono serviti di alcune corde per agganciare la 24enne e a portarla in salvo. La giovane è stata poi portata all'ospedale di Dolo per gli accertamenti sanitari. La vettura, completamente affondata, è stata recuperato dai vigili del fuoco di Mestre.



