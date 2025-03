A Venezia in 1.500 allo sciopero dei metalmeccanici

A Venezia hanno partecipato oltre 1.500 lavoratori e lavoratrici allo sciopero per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il dato è stato reso noto da Fim, Fiom e Uilm.

Fin dalle prime luci dell'alba alla Fincantieri di Marghera i lavoratori hanno presidiato gli ingressi, come in Leonardo a Tessera e in tante altre aziende del territorio dove l'adesione è stata totale.

In Fincantieri adesione pressoché totale sia dei lavoratori diretti che degli appalti, Leonardo 100%, Idromacchine 100%, Piaggio di Scorzè 90%, Speedline 100%, Gasparini 80%, Peg Perego 100%, Ponterosso 75%, Faces 90%, DFV 90%, Imesa 90% - "Questo sciopero dimostra la volontà dei lavoratori e delle lavoratrici di ottenere un contratto giusto e dignitoso, e che il mondo del lavoro metalmeccanico non si fermerà fino a quando non arriveranno risposte concrete - dicono le tre sigle sindacali di categoria -. Chiediamo a Federmeccanica di uscire dall'immobilismo e di riprendere subito il confronto sulla piattaforma sindacale, accogliendo le istanze dei lavoratori. La determinazione vista oggi nelle strade di Mestre è solo l'inizio: senza risposte, la mobilitazione proseguirà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA