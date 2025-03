Verona: Faraoni e Niasse infortunati, indisponibili per il Parma

Doppia tegola per l'Hellas Verona che si appresta ad affrontare il Parma nello scontro salvezza in programma al Bentegodi lunedì prossimo. Nelle scorse ore sono stati sottoposti a esami diagnostici sia Cheikh Niasse che Davide Faraoni. Il primo ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, il secondo una lesione di basso grado del soleo destro durante una seduta di allenamento ed entrambi saranno indisponibili contro gli emiliani: Niasse potrebbe provare a recuperare per la sfida col Torino o per quella col Genoa. Tempi incerti ma presumibilmente più lunghi per Faraoni il quale rischia di restare fermo circa un mese. Da valutare anche Serdar, il cui utilizzo diventa quasi indispensabile per Zanetti



