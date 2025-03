Università Padova apre a Vicenza sportello anti-discriminazioni

L'Università di Padova e il Comune di Vicenza hanno siglato un accordo che prevede l'apertura nella sede vicentina dell'ateneo di uno Sportello antiviolenza, un luogo di ascolto dedicato a tutta la comunità accademica.

Lo sportello, che sarà attivo da maggio, offrirà supporto gratuito in caso di discriminazioni, molestie, abusi, violenza contro le donne e verso gruppi di minoranza di genere e sessuale, che possano verificarsi all'interno delle strutture dell'ateneo di Padova presenti nel territorio vicentino o nei contesti di riferimento delle persone che lo frequentano.

Nell'ambito del progetto Università Responsabile - UniRe, lo sportello opererà in sinergia con gli organismi e le figure di tutela e garanzia dell'ateneo , in particolare il consigliere di fiducia, e con le istituzioni e la rete di servizi presenti a livello territoriale.

L'Università ha già attivato nella sede padovana uno spazio di ascolto operativo dall'1 luglio 2024 a cui si sono rivolte a oggi 29 persone. Si tratta per la maggior parte di studentesse che hanno segnalato relazioni disfunzionali in cui, ad esempio, il partner non accetta la fine del rapporto.

Lo sportello vicentino sarà un'articolazione del Centro Antiviolenza di via Vaccari 11, al quale spetterà l'onere di garantire la funzionalità organizzativa ed operativa del nuovo punto di accesso.



