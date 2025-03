Un seminario per quattro diocesi, il progetto in Veneto

Un seminario per quattro diocesi: il progetto è stato presentato in questi giorni dai vescovi delle diocesi di Adria-Rovigo (mons. Pierantonio Pavanello), Chioggia (mons. Giampaolo Dianin), Padova (mons. Claudio Cipolla) e Vicenza (mons. Giuliano Brugnotto).

A partire dal prossimo mese di settembre i seminaristi delle quattro diocesi vivranno dunque insieme nella casa "Madre Teresa di Calcutta", all'interno del complesso dell'Opsa, l'Opera della Provvidenza di S. Antonio, continuando a frequentare - come già accade - i corsi della Facoltà Teologica del Triveneto nella sede centrale di Padova. Il progetto - ha spiegato il vescovo di Chioggia mons. Giampaolo Dianin - è nato un paio di anni fa nelle riunioni tra vescovi con l'intento di mantenere una formazione di qualità ai seminaristi anche se il numero è sempre più esiguo. "Volevamo iniziare un'esperienza nuova, diversa dal semplice accorpamento dei seminari in un'unica struttura" ha detto mons. Dianin. "Per questo abbiamo scelto una sede inedita rispetto alle attuali, che potesse - per quanto possibile - superare la forma di vita del collegio e mettere al centro del percorso i giovani in formazione".

Il seminario sarà dotato di 24 stanze, una cappella, due cucine, una lavanderia e di alcuni spazi comuni. I seminaristi delle quattro diocesi insieme arrivano oggi a 19. La gestione economica della nuova realtà sarà affidata ad un'associazione che verrà costituita dagli enti dei quattro seminari. Alla luce della sperimentazione, verrà individuata successivamente una diversa sede. Il progetto, del resto, rimane aperto alla collaborazione con altre diocesi.

I rettori degli attuali quattro seminari diocesani hanno elaborato il progetto educativo del nuovo seminario, che è stato presentato da don Aldo Martin, attualmente rettore a Vicenza e da settembre prossimo rettore della nuova struttura unitaria.

Ciascun seminarista svolgerà nella propria diocesi anche le esperienze di servizio e tirocinio in parrocchia previste dal cammino formativo. "Il nostro desiderio è di rendere indipendente il percorso formativo dal piano di studi" ha detto don Martin, "coinvolgendo ciascun seminarista nella progettazione del proprio percorso, in modo che sia protagonista della propria crescita".



