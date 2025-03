Rifiuta provvedimento di allontanamento dalla moglie, arrestato

Un 70enne marocchino è stato arrestato a Tombolo (Padova) dopo essersi rifiutato di ottemperare ad un provvedimento di allontanamento dalla moglie, dalla quale si era appena separato.

All'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era appena giunta una raccomandata con il provvedimento di protezione nei confronti della consorte e contemporaneamente anche quello di separazione giudiziale, emessi dal Tribunale Civile di Padova. Pertanto è andato dai carabinieri per chiedere spiegazioni in merito. Dopo aver compreso le decisioni del giudice, l'uomo ha avuto un malore ed è stato condotto al Pronto Soccorso. Nel frattempo i familiari dello straniero hanno avvisato i militari di aver trovato, occultate sotto una tettoia della loro abitazione, due bombole del gas ed una tanica di benzina mai viste prima. I carabinieri hanno perciò messo in sicurezza il materiale pericoloso poi si sono recati in ospedale per sentire l'uomo che era stato appena dimesso. Il 70enne ha risposto di non voler ottemperare alla decisione del Tribunale e così agli investigatori non è rimasto altro che arrestarlo, informando poi del fatto il pm di turno che ha disposto per l'indagato il trasferimento nelle camere di sicurezza della caserma dell'Arma di Cittadella in attesa dell'udienza di convalida prevista nella mattinata odierna, durante la quale il Giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Tombolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA