I finanzieri di Trento hanno sequestrato 9.100 capi contraffatti

La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato oltre 9.000 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti di note griffe della moda, tra le quali Louis Vuitton, Burberry e Gucci.

Nel corso di un primo controllo presso un emporio del capoluogo, le Fiamme Gialle hanno individuato una cinquantina tra foulard, cappellini e magliette di alcuni prestigiosi marchi che "presentavano evidenti segni di falsificazione".

I finanzieri hanno ricostruito la filiera della contraffazione per "reprimere ulteriori violazioni della normativa a tutela del mercato dei beni venduti legalmente".

L'analisi della documentazione e delle etichette ha condotto i militari ad un grossista di Padova, che aveva ceduto la merce falsa al negozio di Trento. Nel capannone veneto sono stati trovati e sequestrati oltre 9.100 accessori tra foulard, sciarpe, guanti, copricapo, borse, t-shirt e altro ancora con loghi contraffatti, anche Versace, Fendi, Dior e Chanel, pronti per essere distribuiti.

I finanzieri di Padova, che hanno collaborato con quelli di Trento, hanno anche riscontrato la presenza di 3 lavoratori "in nero" su 5 e per i quali è stato interessato l'Ispettorato del lavoro di Padova. In ballo c'è la sospensione dell'attività commerciale perché, in base alla legge, gli irregolari erano superiori ai regolari.

I due rappresentati legali delle società di Trento e Padova, entrambi cinese cinese, sono stati denunciati a piede libero alle Procure della Repubblica di Trento e Padova per "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" e "ricettazione".



