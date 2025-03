Biennale, corpo e mito nei festival di teatro, danza e musica

Corpo, mito e cosmogonia sono i temi dei festival di teatro, danza e musica della Biennale di Venezia, presentati stamani alla presenza dei direttori di settore, Willem Dafoe, Wayne McGregor e Caterina Barbieri.

Presenza fisica dell'attore e sua centralità nella creazione scenica sono i cardini del 53/o Festival internazionale del Teatro 'Theatre is body - Body is poetry' (31 maggio-15 giugno), incentrato su 'nuovo teatro' di Ronconi, maestri d'oggi e nuovi talenti. Guarda al passato per immaginare il futuro attraverso l'arte 'Myth Makers', 19/mo Festival internazionale di Danza contemporanea (17 luglio-2 agosto). Tra spettacoli e installazioni saranno rappresentate sul palco 8 prime mondiali.

Infine, 'La stella dentro' è il 69/mo Festival internazionale di Musica contemporanea (11-25 ottobre). La rassegna esplora la musica cosmica, con incursioni in antico, contemporaneo, folk e techno.

Nell'introdurre le tre rassegne, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha posto l'accento sulla comprensione dell'arte, che "non richiede a tutti una postura oggettiva", perché "supera ogni soggettività e ci pone in una dimensione generativa".



