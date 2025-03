Ammura, l'anima dell'Etna nei nuovi vini della Famiglia Tommasi

Ammura è il nome della nuova tenuta della famiglia Tommasi sull'Etna, approdata in Sicilia nel 2022.

La prima produzione di Ammura Etna Bianco DOC (100% Carricante - 12.500 bottiglie) e Ammura Etna Rosso DOC (100% Nerello Mascalese - 10.300 bottiglie), presentata in un locale del centro di Milano, richiama il mistero e la potenza della natura vulcanica con elementi come il fico d'india e il tarassaco, impressi sulle etichette, e colori profondi che rimandano alla lava e alla terra scura.

Con l'acquisizione di Ammura, la famiglia Tommasi, che nasce in Valpolicella, raggiunge i 799 ettari vitati sotto la propria gestione, consolidando la sua presenza in alcuni dei territori più prestigiosi d'Italia: dalla Valpolicella Classica a Montalcino, dal Vulture alla Lugana, e ora sull'Etna.

La tenuta, situata a 570 metri sul livello del mare, si trova in contrada Alboretto - Chiuse del Signore, nel Comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, e si estende per 15 ettari.

Ammura racconta la Sicilia nella sua forza, con l'Etna come filo narratore: il progetto nasce da questa sinergia, fondendo la potenza del vulcano con la sensibilità artigianale della famiglia Tommasi, per dar vita a una nuova interpretazione del territorio, autentica e senza compromessi, con una produzione limitata che sottolinea l'esclusività e l'impegno nella ricerca della qualità per garantire un'identità forte e riconoscibile.

"L'Etna è una terra di fascino assoluto, un luogo dove natura e tempo si intrecciano in un equilibrio potente e irripetibile - afferma Giancarlo Tommasi, direttore tecnico di Tommasi Family Estates -. Con Ammura, abbiamo scelto di abbracciare questa energia vitale, rispettandone l'identità e trasformandola in un nuovo capitolo della nostra storia. Questa acquisizione è un tributo alla bellezza e alla complessità di uno dei territori più affascinanti d'Italia".



