A Renzo Rosso il Positive Change alla Monte-Carlo Fashion Week

Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo Otb, sarà premiato con il Positive Change Award il 24 aprile durante la Cerimonia dei Fashion Awards della MonteCarlo Fashion Week.

L'evento, nel Principato di Monaco dal 22 al 26 aprile, vedrà premiati i creativi e le personalità che hanno saputo distinguersi per la loro visione etica ed innovativa. Rosso, da sempre impegnato nella promozione di una visione di business circolare e nella creazione di un impatto positivo sul settore, riceverà il riconoscimento per il suo contributo significativo nel guidare la moda verso un futuro più responsabile e consapevole.

La manifestazione ha come obiettivo quello di promuovere la creatività e l'innovazione, facendo emergere la nuova generazione di designer e imprenditori che guardano al futuro della moda in modo sostenibile e inclusivo. Il premio a Rosso sottolinea il suo ruolo pionieristico nell'industria della moda, che ha saputo integrare nella sua visione imprenditoriale valori di responsabilità e creatività. Il suo impegno è diventato una fonte di ispirazione per molti, sia all'interno che all'esterno del settore.



