Scultura con il legno di Vaia abbandonata in un parco, polemiche

Una scultura con il legno della tempesta Vaia, dell'artista Marco Martalar, autore del "Drago di Vaia" e di altre opere simili, e che era posizionata davanti al municipio di Gallio (Vicenza) comune dell'Altopiano di Asiago, è finita abbandonata e accartocciata in un parco, come un rifiuto.

Il "Gallo di Vaia", realizzato con i resti degli alberi schiantati dall'omonima tempesta, era stato commissionato da un cittadino e posizionato davanti al comune come simbolo. Dopo aver subito dei danni legati al maltempo del 2024, l'opera non è stata più ripristinata.

La vicenda sta facendo molto discutere e ha generato una vera e propria "tempesta" sui social network, con numerosi commenti di sdegno e di critica per come la scultura è stata abbandonata.

Tra i primi a commentare l'ex sindaco Emanuele Munari, che aveva inaugurato il "Gallo" nel settembre 2021. A quanto si apprende, per essere sistemata l'opera avrebbe bisogno di circa 10mila euro.



