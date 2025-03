Sant'Egidio apre a Padova la nuova 'Casa dell'Amicizia'

È stata inaugurata oggi a Padova, nel quartiere Portello, la "Casa dell'Amicizia", un nuovo spazio promosso dalla Comunità di Sant'Egidio pensato per costruire legami, offrire sostegno a chi è in difficoltà e favorire l'incontro tra generazioni.

"Si tratta di un segno concreto di speranza, nell'anno del Giubileo", ha sottolineato Alessandra Coin, responsabile della Comunità di Sant'Egidio nella città del Santo, descrivendo la struttura come "il frutto di un percorso di rigenerazione urbana e inclusione sociale, con l'obiettivo di promuovere una cultura dell'accoglienza".

Per il Presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, "a cinque anni dal celebre discorso di Papa Francesco in una Roma deserta a causa della pandemia, questa casa ci ricorda che ci si salva solo insieme". A sostegno del progetto vi sono il Comune di Padova e la Fondazione Cariparo.

L'auspicio è che la Casa dell'Amicizia possa essere presto completata con la realizzazione di due appartamenti destinati ad anziani soli, per sperimentare nuove forme di convivenza solidale e contrastare l'isolamento.



