Incendio in bar-edicola, evacuato condominio a Vicenza

L'incendio di un bar edicola di Vicenza ha costretto all'evacuazione del soprastante condominio.

Le fiamme, per cause al vaglio dei Vigili del fuoco, si sono sviluppate in uno stabile in località Ospedaletto.

Nessuna persona è rimasta ferita. I Vigili del fuoco intervenuti con due automezzi antincendio per quello che inizialmente era stato segnalato come fumo antintrusione, si sono invece trovati davanti un incendio che aveva coinvolto i locali dell'attività. Evacuato l'intero condominio di nove appartamenti con l'aiuto della Polizia di Stato, mentre sono iniziate le attività di spegnimento. Le fiamme sono state circoscritte e spente dagli operatori. Completamente devastato dall'incendio tutto l'arredo e i locali. Danni al laterizio del solaio. Inibito l'uso di due stanze dell'appartamento sovrastante all'attività.

Successivamente si è provveduto all'aereazione dei locali e il controllo degli appartamenti per fare rientrare i condomini.





