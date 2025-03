Inaugurato a Padova il nuovo Hub di Crédit Agricole

Inaugurato oggi a Padova il nuovo Hub di Crédit Agricole che riunisce la Direzione Regionale e tutti i canali specialistici della banca che è tra le prime 10 al mondo con sei milioni di clienti in Italia.

"Le istituzioni a Padova ed a Nord Est - ha detto Roberto Ghisellini di Crédit Agricole - hanno avviato un dialogo importante con la nostra realtà. Negli ultimi tre anni abbiamo erogato 3 miliardi di impieghi a famiglie e imprese e proprio qui abbiamo assunto altri 170 collaboratori, di cui 60 lavorano nell'Hub di Padova. Qui abbiamo creduto i. Progetti sociali finanziati con 2 milioni di euro a favore di iniziative sociali, culturali e sportive".

L'Hub è una struttura aggregante per tutti i servizi dedicate alle varie tipologie di servizi, famiglie, privati e imprese.

Abbiamo investito su 1100 metri quadrati di struttura acui si aggiungono gli oltre 1800 metri quadrati del Village, acceleratore al servizio di start up e delle imprese, soprattutto nell'ambito della sostenibilità e dell'intelligenza artificiale.

"Essere a fianco delle imprese per noi è essere partner che si confrontano in maniera evoluta - ha aggiunto Ghisellini - continuiamo a crescere sul fronte degli impieghi per le imprese e per quanto riguarda il Veneto negli ultimi tre anni abbiamo erogato oltre 10mila mutui".

In Veneto Crédit Agricole conta 80 sportelli e impiega 664 collaboratori.

È stato presentato oggi anche il nuovo progetto "iANG - Intelligenza Artificiale New Generation" promosso da Crédit Agricole Italia e Le Village by CA Triveneto in collaborazione con Confindustria Veneto Est, Umana e Cuoa Business School.





