Illeciti in corsi formazione mai fatti, tre imprese denunciate

La Guardia di finanza di Treviso ha denunciato tre imprese della Marca che avrebbero falsamente documentato la realizzazione di corsi di formazione in favore del personale dipendente, finanziati con fondi Pnrr nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, compensandoli con debiti contributivi e imposte.

Una di queste imprese aveva anche contabilizzato fatture di costo per servizi mai effettivamente fruiti.

Dai controlli, è emerso che le tre società avevano aderito al piano che prevede misure per far acquisire alle imprese competitività grazie alla digitalizzazione dei processi di lavoro e alla valorizzazione dei lavoratori tramite la formazione di competenze adeguate, utilizzando, negli anni dal 2020 al 2022, crediti d'imposta per oltre 500 mila euro, a fronte di investimenti in attività formativa di fatto mai realizzati, utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte dovute, anche locali, contributi previdenziali e assistenziali, ritenute da lavoro dipendente e imposta sostitutiva su Tfr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA