Gasolio in laguna a Chioggia, salvati uccelli protetti

Gli agenti della sezione ittico venatoria della Polizia metropolitana sono intervenuti a Chioggia (Venezia) assieme ai Vigili del fuoco e ai volontari della Lipu per mettere in salvo una decina di svassi, una specie protetta di uccelli migratori che in questo periodo popolano le acque della laguna.

I volatili erano stati coinvolti nello sversamento di gasolio di una motopesca affondata ieri mattina e non riuscivano più a volare. La pattuglia degli agenti della Polizia metropolitana li ha presi in custodia e trasferiti nella clinica veterinaria di Polesella dove sono stati presi in cura e poi rimessi in libertà.

Grazie al lavoro dei nostri agenti e di chi è intervenuto per mettere in salvo gli svassi che stavano svernando nelle acque della Laguna a Chioggia.



