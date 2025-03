Enel, nuova Cer nel territorio Patrimonio Unesco del Prosecco

Nasce all'interno del territorio Unesco del Prosecco Docg la Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) "Borgoluce", una nuova realtà che, grazie al supporto di Enel, consente alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene di fare un ulteriore passo nel percorso di transizione energetica.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi a Susegana (Treviso), alla presenza, tra gli altri, di Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto e ad di Borgoluce Soc.Agricola, Marco Gazzino, Head of Energy Communities Italy di Enel e Nicola Gherardi, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura Nazionale.

La Cer, che accoglie al suo interno l'impianto realizzato presso l'azienda Borgoluce, punta sulle energie pulite per condividere con i membri aderenti il beneficio economico legato all'energia autoconsumata virtualmente all'interno, grazie agli incentivi statali messi a disposizione dal Gse.

Il progetto è stato avviato da Enel con due impianti fotovoltaici nella tenuta agricola dell'azienda, per una potenza complessiva di 408 kW. Gli impianti sono inseriti, a loro volta, nella disponibilità della Cer della Marca Trevigiana, di cui è già in corso il popolamento presso gli Spazi Enel del territorio. Possono aderire, fra gli altri, sia membri residenziali, sia piccole e medie imprese del territorio.

L'energia elettrica prodotta e condivisa viene messa a disposizione degli aderenti alla Cer Borgoluce e consentirà a circa 300 membri di riceverne i benefici, anche in bolletta, e di accedere a un'offerta dedicata di fornitura di energia green da Enel.

"Le Comunità Energetiche Rinnovabili - ha osservato Marco Gazzino, Responsabile Comunità Energetiche di Enel - sono un'opportunità per cittadini, piccole e medie imprese e territori, offrendo anche a chi consuma energia la possibilità di prendere parte ai benefici economici e ambientali derivanti da progetti come quello realizzato qui a Borgoluce. Enel promuove la transizione energetica anche attraverso il supporto a iniziative virtuose come questa, sostenendo lo sviluppo delle comunità energetiche con soluzioni e servizi dedicati. Un impegno che oggi ha portato a oltre 28 MW d'impianti fotovoltaici, gestiti nella disponibilità di comunità energetiche in fase di popolamento in tutto il Paese", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA