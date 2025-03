Viola provvedimento di avvicinamento ex compagna, arrestato

I carabinieri di Montagnana (Padova), hanno arrestato un 40enne padovano per aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. L'uomo inoltre è accusato di offesa e minaccia a pubblico ufficiale.

Il 40enne è stato notato da un militare, fuori servizio, all'esterno di un esercizio pubblico mentre stava conversando con la sua ex compagna, in violazione della misura cautelare emessa dal tribunale di Rovigo lo scorso dicembre, che prevede il divieto di avvicinamento alla parte offesa. La donna, lo aveva infatti denunciato per maltrattamenti, facendo scattare il codice rosso con la conseguente emissione della misura cautelare. Il carabiniere ha chiamato i colleghi di Este che sono arrivati poco dopo sul posto che hanno arrestato il 40enne.

Quest'ultimo, condotto in caserma ha minacciato uno degli investigatori. L'indagato è stato quindi arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Este.

La magistratura rodigina ha poi convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per due giorni alla settimana.



