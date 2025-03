Tina Anselmi maestra ed 'Educatrice per vocazione'

In occasione del 98/o anniversario della nascita, avvenuta il 25 marzo 1927 a Castelfranco Veneto (Treviso) di Tina Anselmi, la Cisl del Veneto pubblica il volume "Tina Anselmi Maestra. Educatrice per vocazione", dello storico Mauro Pitteri.

La pubblicazione cade vicina alla anniversario della nascita, ma non solo: "Questo ulteriore contributo sulla vita di Tina Anselmi - evidenziano il segretario di Cisl Veneto Massimiliano Paglini e la segretaria di Cisl Scuola Veneto Sandra Biolo - arriva ora per circostanza niente affatto casuale, bensì per scelta precisa: nella ricorrenza dell'Ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo, il prossimo 25 aprile, concomitante alla celebrazione del nostro Congresso regionale, vogliamo sottolineare le origini antifasciste e antitotalitarie di Cisl i cui fondatori erano, anche in Veneto, militanti antifascisti se non ex partigiani combattenti, come lo fu Tina, la staffetta 'Gabriella', che tra le fila di Cisl fu sindacalista attiva e impegnata nelle categorie dei tessili e della scuola".

Pitteri era già stato autore per la Cisl di due volumi su Tina Anselmi. Questo contributo, frutto di un lavoro di ricerca in vari archivi pubblici e privati nonché di raccolta di testimonianze familiari, indaga in profondità la vita di Anselmi nel periodo che va dai suoi 15 anni (1942) ai 28 (1955), ossia il passaggio da allieva adolescente a maestra di scuola elementare, studentessa universitaria, e presto giovane donna attiva nel sindacato e nella politica. Pitteri ricostruisce gli anni che la vedono frequentare le scuole magistrali poi la Cattolica di Milano, attivista antifascista e staffetta partigiana, sindacalista e militante della neonata Democrazia Cristiana e quindi a 22 anni (1949), "insegnante elementare di ruolo", professione di cui parlava con grande orgoglio e consapevolezza.

Una carriera, quella di maestra, indotta anche dalla necessità di sostenere economicamente la famiglia dopo la morte del padre, nel 1951, e che poi si concluderà nel 1955 quando sceglierà definitivamente l'impegno politico tra le giovani donne del Movimento femminile della Dc. Quello della scuola resta tema davvero sempre caro alla Anselmi, con 29 disegni di legge sul tema, molti finalizzati alla tutela degli insegnanti, alcuni frutto della sua vocazione di educatrice, tra cui i due per "l'esposizione della bandiera nelle aule e negli edifici pubblici" e per "l'istituzione dell'educazione civica e stradale a cattedra autonoma nella scuola media". Fu prima firmataria, inoltre, del ddl del gennaio 1980 per l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole.



