Salvini, 'spero anche i russi a Milano-Cortina 2026'

"Io spero che questa pista di Cortina che ha unito i territori, unisca l'anno prossima anche i paesi, e che Olimpiadi 2026 siano le prime in cui si vedranno scendere sulle piste da sci e sulle quelle da bob atleti ucraini e atleti russi. Perché lo spirito olimpico si fonda sulla pace". Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteo Salvini, durante l'inaugurazione dello sliding centre olimpico di Cortina. "Anche perchè - ha aggiunto - mentre sono in corso tanti sforzi per la pace, vedere nazionali senza bandiere, senza simboli, senza presenza, è qualcosa che fa male".



