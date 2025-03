Operaio sfonda tetto e cade da 8 metri di altezza, è grave

Un operaio di 22 anni è in gravi condizioni all'ospedale di Padova dove è stato ricoverato dopo essere caduto da un tetto ad un'altezza di 8 metri. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Vighizzolo di Santa Caterina d'Este (Padova. L'uomo stava svolgendo per conto di una ditta dei lavori di montaggio di pannelli fotovoltaici, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dall'altezza di 8 mt. a seguito dello sfondamento del tetto. Il giovane è stato elitrasportato al nosocomio euganeo in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ponso e lo Spisal.



