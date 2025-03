Milano-Cortina: inaugurato sliding centre, al via test dei bob

La nuova pista da bob di Cortina ha iniziato oggi la propria attività con i primi test sul toboga ghiacciato artificialmente in vista della pre-omologazione da parte del Cio per le Olimpiadi invernali 2026.

Un'apertura in pompa magna, presente il ministro delle infrastruttura Matteo Salvini, e i rappresentanti della Fondazione Milano-Cortina e della Simico, la società creata dal governo per le infrastrutture olimpiche.

Dopo il taglio del nastro e i discorsi delle autorità, sulla nuova 'Eugenio Monti' sono iniziati i test dei piloti.

Lo Sliding Centre 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo ospiterà le gare di bob, slittino e skeleton. Si è trattato di un intervento di riqualificazione per un investimento complessivo di 118.424.000 euro. La nuova pista, 1.730 metri di sviluppo, segue parzialmente il tracciato storico, con 16 curve; l'inserimento dell'opera nel paesaggio con materiali e tecniche sostenibili interessa un'area totale di 7 ettari.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA