Collisione camion-furgone, due morti e due feriti

Due persone sono morte ed due sono rimasta nella collisione tra un camion ed un furgone tra Loreggia e Resana a cavallo tra le province di Padova e Treviso.

I decessi sono stati istantanei mentre un ferito è stato portato all'ospedale di Camposampiero e il secondo a Treviso in elicottero ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto il personale sanitario i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Agli agenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.



