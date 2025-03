Arrestati tre minori dopo rapina a due giovani nel padovano

Tre minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Padova per due rapine commesse ai danni di altrettanti giovani Il primo intervento è avvenuto a Selvazzano Dentro quando un 18enne ha chiamato il 112 riferendo di essere rimasto vittima di una rapina nei pressi di una fermata d'autobus. Alcuni suoi coetanei, con una banale scusa, lo avrebbero dapprima accerchiato e quindi aggredito, pretendendo del denaro e lui, intimorito e dolorante, avrebbe consegnato la somma di 40 euro.

Solo poi, ricorso alle cure mediche, è stato giudicato affetto da contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Sul posto sono arrivati i militari di Mestrino che hanno rintracciato i tre giovani sequestrando loro il denaro che avevano preso alla vittima. La Procura per i Minorenni di Venezia ha poi disposto per i tre minori l'arresto domiciliare, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip di Venezia.

I militari, inoltre hanno accertato che i tre sarebbero responsabile di un'altra rapina ad un 14enne. "Con crescente frequenza - osserva il generale Michele Cucuglielli, comandante dell'Arma di Padova - registriamo rapine spesso ai danni di loro coetanei, lesioni personali, minacce, nonchè fenomeni di bullismo e cyberbullismo, danneggiamenti irrazionali, sovente organizzati attraverso i social network. Su questo fronte - aggiunge - abbiamo aperto una riflessione lavorando per anticipare situazioni di possibile rischio, attraverso il pattugliamento della rete internet e mediante una maggiore presenza sul territorio con servizi mirati nei principali luoghi di aggregazione giovanile estesi a tutta la provincia. Ritengo inoltre che l'ascolto dovuto a tutti i cittadini è ancora più importante verso i giovani. Per questo collaboriamo con presidi e insegnanti, svolgendo nelle scuole di Padova e provincia incontri con gli studenti per diffondere la cultura della legalità e del rispetto reciproco".



