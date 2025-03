Tre milioni di euro per potenziare videosorveglianza in Veneto

È stato siglato stamani a Venezia, presso la sede della Giunta regionale del Veneto, un protocollo d'intesa in materia di sicurezza tra Regione e ministero dell'Interno, alla presenza del presidente, Luca Zaia, e del ministro, Matteo Piantedosi. Tra i firmatari anche la Prefettura di Venezia, e le concessionarie stradali Cav Spa e Veneto Strade.

Nella sostanza, sarà implementata la rete della videosorveglianza, anche con un nuovo strumento collegato alla rete nazionale di controllo delle targhe. "Trecentocinquanta telecamere - ha rilevato Zaia - vigileranno su 600 chilometri di strade che vedono un transito di circa un milione di veicoli. Si vanno a implementare gli strumenti già presenti, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale".

Il ministero dell'Interno finanzia con 3 milioni di euro la prima parte dell'operazione. I nuovi impianti "completeranno la perimetrazione per creare i presupposti delle attività di polizia giudiziaria - ha precisato Piantedosi -. È previsto un collegamento con una banca dati centralizzata per funzioni consentite nel rispetto della privacy. Tutto è fatto con approvazione del Garante".

Il potenziamento del sistema di videosorveglianza è garantito da "soldi sottratti alle attività della criminalità, che finanziano la lotta alla stessa criminalità", ha concluso Piantedosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA